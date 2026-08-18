Politik

Freyja aus der Ukraine: Die günstigere Alternative zur Patriot-Luftabwehr

Irina Tereh hat mit dem Unternehmen Fire Point große Pläne. Ihr Vorbild ist Elon Musk.
Autor
avtor
Špela Mikuš
18.08.2026 08:51
Aktualisiert: 18.08.2026 08:51
Lesezeit: 9 min
Freyja aus der Ukraine: Die günstigere Alternative zur Patriot-Luftabwehr
Die ukrainische Firma Fire Point will eine ernsthafte Konkurrenz zu den herkömmlichen Patriotsystemen bauen. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Wie ein ukrainisches Rüstungs-Startup eine günstige Alternative zum US-Patriot-System entwickelt.
  • Weshalb das ukrainische Luftabwehrsystem Freyja das amerikanische Vorbild preislich massiv unterbieten soll.
  • Warum die europäische Bürokratie der Rüstungsfirma Fire Point größere Sorgen als russische Angriffe bereitet.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Špela Mikuš
Špela Mikuš ist Journalistin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium aus dem Bonnier-Konzern.
Ferrari Luce: Erst verspottet, jetzt reißen sich Käufer um den Elektro-Ferrari
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ferrari Luce: Erst verspottet, jetzt reißen sich Käufer um den Elektro-Ferrari
18.08.2026

Der Ferrari Luce provozierte Fans, verunsicherte Anleger und ließ Zweifel an Ferraris Elektrostrategie wachsen. Nun ist das Verkaufsziel...

Wohnungsbau legt zu: Stärkster Halbjahresanstieg seit 2016
DWN
Immobilien
Immobilien Wohnungsbau legt zu: Stärkster Halbjahresanstieg seit 2016
18.08.2026

Die Baugenehmigungen steigen so stark wie seit Jahren nicht mehr – doch vom Ende der Wohnungsnot kann keine Rede sein. Warum der...

Echtzeit-Bezahldienst Wero: Gelingt Europas Angriff auf PayPal & Co.?
DWN
Finanzen
Finanzen Echtzeit-Bezahldienst Wero: Gelingt Europas Angriff auf PayPal & Co.?
18.08.2026

Jahrelang haben US-Konzerne den digitalen Zahlungsverkehr in Europa geprägt – jetzt wollen Europas Banken die Kontrolle zurückgewinnen,...

Dürre ohne Panik: Warum Trockenheit kein Freibrief für allgemeine Preissteigerungen ist
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Dürre ohne Panik: Warum Trockenheit kein Freibrief für allgemeine Preissteigerungen ist
18.08.2026

Fünf Gründe, warum niedrige Flüsse und trockene Felder nicht zu einem neuen Inflationsschock werden dürfen.

"Operation Blue Skies": Mit KI Kondensstreifen verhindern
DWN
Technologie
Technologie "Operation Blue Skies": Mit KI Kondensstreifen verhindern
18.08.2026

Google und Forschungspartner testen erstmals, wie Künstliche Intelligenz die Bildung klimaschädlicher Kondensstreifen im Luftverkehr...

Tagesgeld-Vergleich (08/2026): Diese Banken bieten die besten Tagesgeld-Zinsen
DWN
Finanzen
Finanzen Tagesgeld-Vergleich (08/2026): Diese Banken bieten die besten Tagesgeld-Zinsen
18.08.2026

Ein Tagesgeld-Konto gilt als sichere und flexible Geldanlage. Doch hinter manchem Spitzenangebot verbergen sich nicht selten Bedingungen,...

Firmensterben so ausgeprägt wie seit fast 20 Jahren nicht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Firmensterben so ausgeprägt wie seit fast 20 Jahren nicht
18.08.2026

Deutschlands Wirtschaft verliert immer mehr Unternehmen: 187.744 Firmen gaben im vergangenen Jahr auf, so viele wie seit fast 20 Jahren...

Europas vielleicht stärkste Armee kommt nicht in die NATO. Das kann katastrophale Folgen haben
DWN
Politik
Politik Europas vielleicht stärkste Armee kommt nicht in die NATO. Das kann katastrophale Folgen haben
18.08.2026

Die Ukraine wird auf absehbare Zeit wohl nicht Nato-Mitglied. Doch zugleich verfügt sie über eine der stärksten Armeen Europas und über...