Finanzen

Besitzen Sie amerikanische Technologieaktien? Dann sollten Sie über einen Verkauf nachdenken

US-Tech-Aktien haben die Märkte lange nach oben gezogen, doch die Warnungen vor überzogenen Bewertungen werden lauter. Während Jeremy Grantham einen historischen Anlageballon sieht, setzen andere Strategen weiter auf Gewinne.