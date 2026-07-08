Finanzen

Besitzen Sie amerikanische Technologieaktien? Dann sollten Sie über einen Verkauf nachdenken

US-Tech-Aktien haben die Märkte lange nach oben gezogen, doch die Warnungen vor überzogenen Bewertungen werden lauter. Während Jeremy Grantham einen historischen Anlageballon sieht, setzen andere Strategen weiter auf Gewinne.
Autor
Bonnier Investor
08.07.2026 13:58
Lesezeit: 7 min
Besitzen Sie amerikanische Technologieaktien? Dann sollten Sie über einen Verkauf nachdenken
KI-Boom oder Blase? Jeremy Grantham rät zum Ausstieg bei überteuerten Technologie-Aktien. (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum der renommierte Investor Jeremy Grantham zum Verkauf von US-Tech-Aktien rät.
  • Wie Goldman-Sachs-Stratege Peter Oppenheimer die weiteren Aussichten für Technologiewerte bewertet.
  • Weshalb Anleger in großem Stil Kapital aus amerikanischen Aktienfonds abziehen.

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