Politik

KI-Steuer, steuerfreie Einkommen, Grundeinkommen? Zeit für einen Systemwechsel

Wenn Erwerbsarbeit nicht mehr die Existenz sichert: Künstliche Intelligenz frisst Arbeitsplätze, Inflation und Steuern fressen Löhne, die Wirtschaftskrise den Rest. Aber wer finanziert dann noch den Sozialstaat? Warum eine KI-Steuer, steuerfreie Einkommen und das bedingunglose Grundeinkommen zur Diskussionen stehen.
Autor
Mirell Bellmann
27.07.2026 13:48
Aktualisiert: 01.01.2030 11:25
Lesezeit: 5 min
KI-Steuer, steuerfreie Einkommen, Grundeinkommen? Zeit für einen Systemwechsel
Braucht der Sozialstaat eine gerechtere Verteilung der Steuerlast? (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie KI, Inflation und Steuern klassische Erwerbsarbeit entwertet.
  • Warum die Lasten anders und gerechter verteilt werden müssen. 
  • Warum das bedingungslose Grundeinkommen eine Alternative ist. 

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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