Finanzen

XRP-Ledger wächst rasant – was Anleger jetzt unbedingt wissen sollten

Das XRP-Ledger sorgt derzeit gleich an zwei Fronten für Aufmerksamkeit: Einerseits wächst das Netzwerk im Markt für tokenisierte Vermögenswerte rasant, andererseits flammt die Debatte über Ripples Einfluss auf XRP erneut auf. Doch was steckt wirklich hinter den aktuellen Entwicklungen?
Autor
avtor
Markus Gentner
27.07.2026 12:04
Aktualisiert: 27.07.2026 12:04
Lesezeit: 3 min
XRP-Ledger wächst rasant – was Anleger jetzt unbedingt wissen sollten
Das XRP-Ledger wächst im RWA-Markt deutlich schneller als viele Konkurrenten. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum wächst das XRP-Ledger derzeit so schnell?
  • Welche Blockchain liegt noch vor dem XRP-Ledger?
  • Wie groß ist Ripples aktueller Escrow-Bestand?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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