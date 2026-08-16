Finanzen

Wie Fintechs Banken herausfordern – und Anleger profitieren können

Millionen Kunden eröffnen Konten bei Revolut, N26 oder Trade Republic – oft zunächst nur zusätzlich zur Hausbank. Doch aus der Reisekarte, dem Sparplan oder dem Zweitkonto kann schnell der wichtigste Zugang zum Finanzleben werden. Der Artikel zeigt, wie weit Fintechs klassische Banken tatsächlich verdrängen können, wer von diesem Machtkampf profitiert – und welche Risiken die einfache App-Oberfläche verdeckt.