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Lukoil: Der russische Öl- und Gaskonzern soll Förderlizenz nahe der Kurischen Nehrung erhalten

Der russische Öl- und Gaskonzern Lukoil soll bis Ende dieses Jahres eine Lizenz zur Erschließung des Ölfelds „Nadeschda“ in der Ostsee erhalten. Über einen langen Zeitraum war eine Förderung dort nicht genehmigt worden, da sich die Lagerstätte in unmittelbarer Nähe zur Kurischen Nehrung befindet.