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Lukoil: Der russische Öl- und Gaskonzern soll Förderlizenz nahe der Kurischen Nehrung erhalten

Der russische Öl- und Gaskonzern Lukoil soll bis Ende dieses Jahres eine Lizenz zur Erschließung des Ölfelds „Nadeschda“ in der Ostsee erhalten. Über einen langen Zeitraum war eine Förderung dort nicht genehmigt worden, da sich die Lagerstätte in unmittelbarer Nähe zur Kurischen Nehrung befindet.
Autor
avtor
Rima Rutkauskaitė
02.10.2026 11:45
Lesezeit: 5 min
Lukoil: Der russische Öl- und Gaskonzern soll Förderlizenz nahe der Kurischen Nehrung erhalten
3. Nach jahrelangen Anläufen rückt für Lukoil eine neue Offshore-Lizenz näher. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Lukoil nach Jahren doch Zugang zum Ölfeld Nadeschda erhalten könnte.
  • Wie Russland die Lizenzvergabe ohne Auktion rechtlich möglich gemacht hat.
  • Warum Kaliningrads stark erschöpfte Landvorkommen den Druck auf Offshore-Projekte erhöhen.

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Rima Rutkauskaitė

***

Rima Rutkauskaitė ist Analystin für den Industriesektor. Sie absolvierte den damaligen Fachbereich für Journalistik der Universität Vilnius und sammelte praktische Erfahrungen in der Redaktion einer Regionalzeitung, beim litauischen Journalistenverband, bei den Nachrichtenagenturen "Agence France-Presse" und "Elta" sowie in weiteren beruflichen Stationen. Seit 2004 arbeitet sie bei "Verslo žinios" und beschäftigt sich dort intensiv mit dem Industriesektor.

 
 
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