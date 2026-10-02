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Bonuszahlungen: Wenn Boni aus dem Ruder laufen

Bonusprogramme waren früher oft spontane Belohnungen, heute sind sie ein professionelles Steuerungsinstrument für Vorstände und Aufsichtsräte. Der frühere Danske-Bank- und Maersk-Line-Chef Eivind Kolding warnt aber vor zu vielen Kennzahlen: Gute Boni brauchen klare Ziele, Grenzen nach oben und genug Flexibilität für Krisen.