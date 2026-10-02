Wirtschaft

EU und China an der Schwelle zum Handelskrieg: Die Schüsse fallen noch nicht, aber die Geschütze sind geladen

Auch wenn die ersten Schüsse noch nicht gefallen sind, zeichnet sich zwischen der Europäischen Union und China ein Handelskonflikt ab. Bislang üben sich beide Seiten angesichts wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen in Zurückhaltung, doch das könnte sich schnell ändern. Die EU hat China ein Ultimatum gestellt, und von Pekings Entscheidung hängt ab, ob die erste Salve abgefeuert wird.