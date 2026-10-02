Wirtschaft

EU und China an der Schwelle zum Handelskrieg: Die Schüsse fallen noch nicht, aber die Geschütze sind geladen

Auch wenn die ersten Schüsse noch nicht gefallen sind, zeichnet sich zwischen der Europäischen Union und China ein Handelskonflikt ab. Bislang üben sich beide Seiten angesichts wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen in Zurückhaltung, doch das könnte sich schnell ändern. Die EU hat China ein Ultimatum gestellt, und von Pekings Entscheidung hängt ab, ob die erste Salve abgefeuert wird.
Autor
avtor
Agne Škultinaite
02.10.2026 07:31
Lesezeit: 5 min
EU und China an der Schwelle zum Handelskrieg: Die Schüsse fallen noch nicht, aber die Geschütze sind geladen
China-Schock trifft Europa: Jetzt droht der offene Handelskrieg. (Bild: dpa) Foto: Virginia Mayo

Im Folgenden:

  • Wie die EU mit einem Ultimatum an Peking den drohenden Handelskrieg abwenden will.
  • Warum deutsche Unternehmen trotz geopolitischer Risiken kaum auf Krisen mit China vorbereitet sind.
  • Weshalb der europäischen Industrie laut Experten ohne radikale Schutzmaßnahmen 50 magere Jahre drohen.

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Agne Škultinaite

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Agnė Škultinaitė ist Korrespondentin für internationale Themen und Wirtschaftsumfeld bei Verslo žinios. Sie hat Journalismus sowie internationale Beziehungen und Politikwissenschaft in Vilnius studiert und war vor ihrer Tätigkeit bei Verslo žinios unter anderem für litauische Nachrichtendienste, regionale Medien, ein Ministerium sowie als Auslandsnachrichtenredakteurin bei Delfi tätig.

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