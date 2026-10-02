Finanzen

Verkehrte Welt: Griechen lehren die Deutschen Reformen, griechische Börse renditestärker als deutsche

Vor gut einem Jahrzehnt diskutierte Deutschland noch über einen möglichen Euro-Austritt Griechenlands. Heute wächst die griechische Wirtschaft schneller und die Athener Börse hat den DAX über zehn Jahre deutlich hinter sich gelassen. Besonders die Banken und eine neue Einstufung des griechischen Aktienmarktes könnten nun für zusätzlichen Rückenwind sorgen.
Autor
avtor
Investor Felix
02.10.2026 06:41
Lesezeit: 4 min
Verkehrte Welt: Griechen lehren die Deutschen Reformen, griechische Börse renditestärker als deutsche
Griechenland dreht den Spieß um: Athen wächst schneller und schlägt Frankfurt an der Börse. (Bild: ChatGPT, DWN)

Im Folgenden:

  • Wie die griechische Wirtschaft und Börse die deutsche Entwicklung derzeit deutlich übertreffen.
  • Warum griechische Bankaktien trotz starker Kursgewinne im europäischen Vergleich weiterhin unterbewertet bleiben.
  • Weshalb der Aufstieg Griechenlands zum entwickelten Markt beträchtliches Neukapital anziehen dürfte.

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avtor1
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