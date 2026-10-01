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Deutscher Tierhandelsriese Fressnapf legt Pläne offen: Schnelles Wachstum in Polen

Polen gehört zu den wichtigsten Märkten der Fressnapf-Gruppe, dem europäischen Marktführer im Zoofachhandel. Die zum Konzern gehörende Kette Maxi Zoo steigert ihren Umsatz in Polen um fast 20 Prozent und plant Dutzende neue Geschäfte. Im Internet will das Unternehmen mehr als doppelt so schnell wachsen wie der Markt. Neue Einnahmen sucht es auch im Werbegeschäft.