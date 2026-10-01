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Deutscher Tierhandelsriese Fressnapf legt Pläne offen: Schnelles Wachstum in Polen

Polen gehört zu den wichtigsten Märkten der Fressnapf-Gruppe, dem europäischen Marktführer im Zoofachhandel. Die zum Konzern gehörende Kette Maxi Zoo steigert ihren Umsatz in Polen um fast 20 Prozent und plant Dutzende neue Geschäfte. Im Internet will das Unternehmen mehr als doppelt so schnell wachsen wie der Markt. Neue Einnahmen sucht es auch im Werbegeschäft.
Autor
avtor
Lukasz Rawa
01.10.2026 17:41
Lesezeit: 13 min
Deutscher Tierhandelsriese Fressnapf legt Pläne offen: Schnelles Wachstum in Polen
Polens Haustiermarkt boomt: Maxi Zoo will online mehr als doppelt so schnell wachsen. (Bild: Fressnapf)

Im Folgenden:

  • Wie der Tierhandelsriese Fressnapf in Polen mit 100 neuen Filialen expandiert.
  • Warum das Auslandsgeschäft für den Branchenprimus Fressnapf immer wichtiger wird.
  • Welche Produkte und Eigenmarken dem Zoofachhändler im harten Wettbewerb die Margen sichern.

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Lukasz Rawa

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Łukasz Rawa beschreibt seit über einem Jahrzehnt die Welt aus der Perspektive von Handelsketten, der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie der HoReCa-Branche. Bei Puls Biznesu analysiert er seit 2024 laufend Trends und Veränderungen in diesen Sektoren. In seiner Freizeit fotografiert er wilde Natur, schaut britische Krimis und genießt die japanische Küche.

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