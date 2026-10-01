Politik

Auf Trumps Investmentkonten: Mehr Geschäfte als bei allen Kongressmitgliedern zusammen

Auf den Investmentkonten von US-Präsident Donald Trump wurden seit Beginn seiner zweiten Amtszeit fast 28.700 Wertpapiergeschäfte durchgeführt, mehr als in dieser Zeit von allen Mitgliedern des US-Kongresses zusammen gemeldet wurden.