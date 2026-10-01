Unternehmen

VW-Softwaretochter Cariad vor massivem Stellenabbau

Volkswagen stellt seine Softwarestrategie weiter auf den Prüfstand. Bei Cariad droht ein neuer Stellenabbau, während Investitionen gekürzt und Aufgaben stärker mit Partnern geteilt werden sollen. Für die Beschäftigten wächst damit die Unsicherheit – und für Cariad stellt sich eine zentrale Zukunftsfrage.