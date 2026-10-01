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VW-Softwaretochter Cariad vor massivem Stellenabbau

Volkswagen stellt seine Softwarestrategie weiter auf den Prüfstand. Bei Cariad droht ein neuer Stellenabbau, während Investitionen gekürzt und Aufgaben stärker mit Partnern geteilt werden sollen. Für die Beschäftigten wächst damit die Unsicherheit – und für Cariad stellt sich eine zentrale Zukunftsfrage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.10.2026 15:57
Lesezeit: 2 min
VW-Softwaretochter Cariad vor massivem Stellenabbau
Bei der VW-Softwaretochter Cariad sollen rund 1.000 Stellen wegfallen. (Bild: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Wie groß der Personalabbau bei Cariad ausfällt
  • Was der Betriebsrat kritisiert
  • Wer vom Cariad-Stellenabbau konkret betroffen sein könnte

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