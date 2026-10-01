Wirtschaft

Der schrumpfende Riese: Warum Deutschlands Arbeitsmarkt vor einer historischen Trendwende steht

Der deutsche Arbeitsmarkt galt über Jahre hinweg als Fels in der Brandung. Trotz globaler Krisen, geopolitischer Verwerfungen und einer schwächelnden Konjunktur blieb die Beschäftigung hoch, und die Unternehmen suchten händeringend nach Personal. Doch ein genauer Blick unter die Oberfläche offenbart, dass das deutsche Beschäftigungswunder an seine Grenzen stößt. Eine aktuelle Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die „IW-Arbeitsmarktfortschreibung 2029“, zeichnet ein alarmierendes Bild – Deutschland steuert auf grundlegende strukturelle Standortprobleme zu, bei denen die Beschäftigungspotenziale massiv sinken und die Fachkräftelücke dramatisch anschwillt.