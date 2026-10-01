Wirtschaft

Ifo-Geschäftsklima steigt: Elektroindustrie wird zur Konjunkturlokomotive – mit möglichen Engpässen

Während viele Industriebranchen mit schwacher Nachfrage kämpfen, blickt die deutsche Elektroindustrie zuversichtlicher nach vorn – und wird zur "Konjunkturlokomotive". Mehr Neuaufträge und bessere Geschäftserwartungen sprechen für eine Belebung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.10.2026 13:11
Lesezeit: 4 min
Ifo-Geschäftsklima steigt: Elektroindustrie wird zur Konjunkturlokomotive – mit möglichen Engpässen
Moderne Elektronikfertigung: Die Elektroindustrie gewinnt laut Ifo an Schwung und plant mehr Produktion. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum sich die Elektroindustrie zur Konjunkturlokomotive entwickelt
  • Wie deutlich sich das Ifo-Geschäftsklima verbessert hat
  • Was sich die Elektroindustrie von vielen anderen Industriebranchen unterscheidet

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