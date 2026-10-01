Technologie

KI-Nutzung: Deutschlands Beschäftigte setzen auf KI – und fürchten um ihre Zukunft

Deutschland gehört beim Einsatz von KI-Agenten zur weltweiten Spitzengruppe. Die Technologie ist in vielen Büros angekommen und prägt zunehmend den Berufsalltag. Gleichzeitig zeigt eine HP-Studie wachsende Unsicherheit unter Beschäftigten.