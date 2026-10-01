Technologie

Er war Spitzenmanager bei der NATO, jetzt hat er zehn Milliarden Euro für eine entscheidende Aufgabe bekommen

Europa besitzt nur einen Bruchteil der weltweiten KI-Rechenleistung und liegt bei führenden Modellen weit hinter den USA und China. Nun soll der frühere NATO-Topmanager Anders Dam Jensen mit einem Milliardenbudget sieben gewaltige KI-Gigafabriken aufbauen. Die Hoffnung: Europas Start-ups sollen künftig nicht mehr in die USA abwandern müssen.