Politik

Teilzeitrepublik: Teilzeit boomt, Vollzeit schrumpft: Arbeiten die Deutschen zu wenig?

Der Staat klagt über Personalmangel – hat aber selbst die höchste Teilzeitquote unter den Beschäftigten. Eine Studie schlägt nun die Ausweitung von Teil- auf Vollzeitstellen im öffentlichen Dienst vor. Welches Arbeitskräftepotenzial in Teilzeitkräften bundesweit steckt und wie sich die Vollzeitquote steigern lässt.
Autor
Mirell Bellmann
11.09.2026 19:44
Lesezeit: 4 min
Teilzeitrepublik: Teilzeit boomt, Vollzeit schrumpft: Arbeiten die Deutschen zu wenig?
Trotz Lehrermangel und Unterrichtsausfall befindet sich die Teilzeitquote bei Lehrkräften auf einem neuen Höchststand. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum der Rekordwert bei der Teilzeitquote strukturelle Gründe hat.
  • Wie der öffentliche Dienst seine Personallücke schließen könnte.
  • Welche Bereiche und Bundesländer die größten ungenutzten Arbeitszeitreserven aufweisen.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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