Technologie

„Völliger Mist“: So fällt die Kritik an Europas Microsoft-Teams-Alternative aus

Element Pro soll die Kommunikation sicherstellen, falls Microsoft Teams ausfällt. Die Europäische Kommission betreibt die Lösung auf eigener Infrastruktur. Erste Reaktionen einiger Mitarbeiter fallen allerdings ausgesprochen kritisch aus.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
02.10.2026 14:56
Aktualisiert: 02.10.2026 17:51
Lesezeit: 2 min
„Völliger Mist“: So fällt die Kritik an Europas Microsoft-Teams-Alternative aus
Mit Element Pro will die EU-Kommission unabhängiger von Microsoft werden. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die EU-Kommission eine Alternative zu Microsoft Teams testet.
  • Wie Element Pro Europas Abhängigkeit von US-Technologie verringern soll.
  • Warum erste Mitarbeiter das neue Kommunikationstool ungewöhnlich scharf kritisieren.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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