Wirtschaft

Maschinenbau: VDMA verlangt Importverbote für Risikoprodukte aus China

Deutschlands Maschinenbauer warnen vor Wettbewerbsnachteilen durch Produkte, die europäische Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Eine VDMA-Umfrage zeigt, wie verbreitet das Problem inzwischen ist. Der Verband fordert weitreichende Konsequenzen. Entscheidend ist jedoch, ob Europas Marktüberwachung mit dem internationalen Preisdruck Schritt halten kann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.10.2026 15:27
Lesezeit: 5 min
Maschinenbau: VDMA verlangt Importverbote für Risikoprodukte aus China
Mehr als 400 Firmen wurden befragt: Der VDMA sieht Sicherheitsmängel bei Importmaschinen als Wettbewerbsproblem. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum unsichere Maschinen für deutsche Hersteller zum Wettbewerbsproblem werden.
  • Welche Sicherheitsmängel Unternehmen bei importierten Maschinen besonders häufig beobachten.
  • Woher ein großer Teil der beanstandeten Maschinen laut VDMA kommt.

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