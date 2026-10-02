Wirtschaft

Maschinenbau: VDMA verlangt Importverbote für Risikoprodukte aus China

Deutschlands Maschinenbauer warnen vor Wettbewerbsnachteilen durch Produkte, die europäische Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Eine VDMA-Umfrage zeigt, wie verbreitet das Problem inzwischen ist. Der Verband fordert weitreichende Konsequenzen. Entscheidend ist jedoch, ob Europas Marktüberwachung mit dem internationalen Preisdruck Schritt halten kann.