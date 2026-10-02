Politik

DWN-Podcast Folge 45: Die Woche im Rückblick – KW 40

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Julia Jurrmann
02.10.2026 10:00
Lesezeit: 6 min
DWN-Podcast Folge 45: Die Woche im Rückblick – KW 40
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 40 Folge 45 2026. (Bild: DWN)

Kein Mobilfunknetz, meterdickes Gestein, absolute Finsternis – und trotzdem funkt das Auto unentwegt nach Asien. Genau dieses unheimliche Szenario deckten Forscher in Norwegen auf: Mitten aus einer abgeschirmten Untertagemine heraus stellte ein chinesisches Elektro-SUV digitale Verbindungen her. 90 Prozent des Datenverkehrs flossen direkt nach China – obwohl europäischen Käufern zugesichert wurde, dass ihre Daten lokal bleiben.

Noch brisanter: Bei Tests entdeckten Experten, dass Herstellern ein Fernzugriff auf die Batteriemanagementsysteme offensteht. Ein digitaler Hebeldruck, der theoretisch ausreicht, um ganze Fahrzeugflotten auf einen Schlag lahmzulegen.

In dieser neuen Folge unseres DWN-Wochenrückblicks schauen wir einmal, ob wir völlig blind in eine digitale Kontrollfalle tappen.

Die Themen im Überblick

1. Wohin fließen die Daten chinesischer E-Autos wirklich?

Chinesische E-Auto-Spionage: Dass chinesische Elektroautos selbst unter Tage unentwegt Daten nach Peking funken, könnte Ihre Sorge vor digitaler Überwachung im Alltag schüren. Noch brisanter ist die verdeckte Gefahr von Fernzugriffen, die theoretisch ganze Fahrzeugflotten per digitalem Schalter lahmlegen könnten.

2. Milliardeninvestition richtet Hunderte Satelliten auf Putin

Satelliten-Aufrüstung gegen Moskau: Wenn Sie die wachsende Kriegsgefahr in Europa beunruhigt, zeigt die finnische Firma Iceye, wie Hunderte Radarsatelliten Putins Truppen rund um die Uhr durch Wolken und Nacht beobachten. Dieses hochmoderne Auge im All verleiht zwar militärische Sicherheit, verdeutlicht aber zugleich Europas heikle Abhängigkeit von amerikanischen Trägerraketen.

3. Die nächste Gefahr für die Eurozone

Frankreichs drohende Schuldenkrise: Falls Sie um die Stabilität unseres Geldes bangen: Frankreichs explodierende Staatsverschuldung und das politische Patt in Paris treiben die Risikoprämien auf Rekordhöhen. Dieses finanzielle Wackeln unseres wichtigsten Partnerlandes droht die gesamte Eurozone ins Wanken zu bringen und direkt Ihren Wohlstand zu treffen.

4. Europa schließt Fabriken und träumt von strategischer Autonomie

Europas scheiternde Autonomie: Die Sorge vor dem schleichenden Niedergang unseres Wirtschaftsstandorts ist begründet, da schwindelerregende Energiepreise und ausufernde Bürokratie das industrielle Herz Europas lahmlegen. Während die Politik von strategischer Autonomie schwärmt, sperren Schlüsselindustrien reihenweise ihre Fabriken zu.

5. Russland erhöht Militärausgaben um 27 Prozent

Russlands Aufrüstung und Drohungen: Die Furcht vor einer direkten militärischen Konfrontation steigt, während Moskau seine Militärausgaben drastisch um 27 Prozent hochschraubt und unverhohlen Drohungen gegen europäische Standorte ausspricht. Kreml-Strategen setzen auf eine überhitzte Kriegswirtschaft, während Europa sich auf jahrelange Spannungen einstellen muss.

6. Putin droht der Kontrollverlust im Osten

Chinas Expansion in Ostrussland: Macht Ihnen die stetige Verschiebung der weltweiten Machtverhältnisse Sorgen? Im fernen Osten Russlands verdrängt der chinesische Yuan bereits den Rubel, was Moskaus schleichenden Kontrollverlust an Peking offenbart und die geopolitische Lage für Europa weiter verkompliziert.

7. Gold müsste es 400.000 Dollar kosten

Schuldentilgung durch Gold: Die weit verbreitete Unsicherheit über unser Währungssystem weckt Träume von radikalen Lösungen, doch der Versuch, Staatsschulden komplett mit Gold zu tilgen, würde astronomische Edelmetallpreise erfordern. Ein solches Experiment würde das Vertrauen in die Finanzmärkte vollends zerstören und zeigt auf, wie maßlos die weltweite Papiergeldverschuldung gewachsen ist.

Warum diese Woche so entscheidend war

Diese Woche erzählt im Kern dieselbe Geschichte: Europas Anspruch auf Sicherheit wächst schneller als seine wirtschaftliche Kraft. Während Russland aufrüstet und China seinen Einfluss ausweitet, wird sichtbar, wie abhängig Europa bei Technologie und industrieller Basis geblieben ist. Frankreichs Schuldenprobleme verschärfen diesen Widerspruch zusätzlich, weil sie zeigen, wie wenig finanzieller Spielraum für neue Krisen bleibt. Damit wird eines deutlich: Europas Ambitionen treffen zunehmend auf eine Realität, die ihnen wirtschaftlich davonläuft.

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Julia Jurrmann
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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