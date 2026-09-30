Politik

Russland erhöht Militärausgaben um 27 Prozent. Putin: Krieg mit Europa wäre kurz

Medwedew spricht von Angriffen auf deutsche Fabriken. Russland beschlagnahmt deutsches Vermögen. Russische Fluggeräte sorgen an der polnischen Grenze für Alarm, und im hohen Norden wächst die Sorge vor russischen Aktivitäten rund um Spitzbergen.