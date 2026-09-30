Bitcoin-Kurs aktuell: Rally verliert an Schwung vor US-Inflationsdaten

Bitcoin-Kurs stabilisiert sich, doch der Rally fehlen neue Käufer

Am Mittwoch notierte der Bitcoin-Kurs rund eine Stunde vor Handelsbeginn an den europäischen Börsen bei 83.428 US-Dollar. Das waren rund 0,4 Prozent mehr als der Schlusskurs des Vortages bei 83.071 US-Dollar. Der BTC-Kurs hatte am Dienstag zunächst mehr als 84.000 US-Dollar erreicht, gab die Gewinne aber ab, als die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,27 Prozent stieg.

Der Bitcoinpreis fiel zeitweise wieder in Richtung 83.400 US-Dollar. Höhere sichere Renditen erhöhen die Opportunitätskosten zinsloser Anlagen wie Bitcoin, beweisen aber keine unmittelbare Kausalität für jede Kursbewegung.

ETF-Zuflüsse bleiben positiv, werden aber kleiner

Eine Stütze für den Bitcoin-Kurs bleibt die Nachfrage über US-Spot-ETFs. Farside Investors weist für Dienstag Nettozuflüsse von 66,2 Millionen US-Dollar aus, nach 31,0 Millionen US-Dollar am Montag. BlackRocks IBIT nahm am Dienstag 51,1 Millionen US-Dollar auf, Ark/21Shares ARKB 33,2 Millionen. Bitwise BITB verzeichnete dagegen 18,1 Millionen US-Dollar Abfluss.

Damit setzte sich die positive Serie fort, ihr Tempo liegt jedoch deutlich unter den hohen Tageswerten von 999,0 Millionen US-Dollar am 21. September und 714,7 Millionen am 22. September. Für Anleger ist die Unterscheidung wichtig: Zuflüsse signalisieren reale Nachfrage nach Fondsanteilen, garantieren aber keinen steigenden BTC-Preis. Absicherungsgeschäfte und zeitversetzte Käufe können die kurzfristige Kurswirkung abschwächen. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Bitcoin-Kurs trifft auf schwächere Marktdynamik

Neue Onchain-Daten sprechen für Vorsicht. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht von CoinDesk sank die von CryptoQuant geschätzte Spot-Nachfrage innerhalb von 30 Tagen um rund 170.000 Bitcoin. Zugleich sei das Wachstum der spekulativen Futures-Nachfrage vom 14. bis 29. September von etwa 164.000 auf 16.000 Bitcoin eingebrochen. Der Indikator "Bull Score" liege dennoch bei 90 von 100 Punkten.

Das ist kein automatisches Verkaufssignal, zeigt aber eine Spannung: Der Trend wirkt stark, während neue Käufer seltener werden. Jüngere Marktteilnehmer saßen laut CryptoQuant zuletzt im Durchschnitt auf 33 Prozent Buchgewinn; am 22. September seien Gewinne auf 25.700 Bitcoin realisiert worden. Steigende Gewinnmitnahmen können den BTC-Kurs bei negativen Nachrichten empfindlicher machen. Positiv ist dagegen, dass das offene Interesse an Bitcoin-Futures laut CoinGlass auf ein Jahrestief von 628.000 Bitcoin gefallen ist. Weniger Hebel kann das Risiko erzwungener Liquidationen begrenzen. Weiterlesen Bitcoin-Kurs springt über 85.000 Dollar. Was hat die Erholung ausgelöst?

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Bitcoin-Kurs aktuell: US-Inflation wird zum Tagesthema

Der wichtigste kurzfristige Termin folgt am Mittwoch im Laufe des europäischen Börsenhandels: Das US Bureau of Economic Analysis veröffentlicht die August-Daten zu Einkommen, Konsum und PCE-Inflation am Mittwochnachmittag. Der PCE-Index lag im Juli 3,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Ein überraschend hoher August-Wert dürfte Erwartungen weiterer Zinserhöhungen nähren; ein schwächerer Wert könnte Renditen und Dollar entlasten.

Etwas Unterstützung kam am Dienstag von New-York-Fed-Präsident John Williams. Er erklärte, nach der jüngsten Zinserhöhung bestehe keine Dringlichkeit für den nächsten Schritt, hielt aber eine weitere Anhebung später im Jahr für möglich. Der BTC-Preis bleibt deshalb eng an neue Inflations- und Zinsinformationen gekoppelt.

Das Konjunkturbild ist widersprüchlich: Das US-Verbrauchervertrauen fiel im September um 6,7 Punkte auf 81,9, den schwächsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Schwaches Wachstum kann Zinserwartungen dämpfen, belastet aber zugleich die Risikobereitschaft. Deshalb dürfte der Bitcoin-Kurs vor allem auf die Zusammensetzung der PCE-Daten reagieren.

Monatsgewinn verdeckt kurzfristige Risiken

Trotz der Konsolidierung steht Bitcoin vor einer ungewöhnlich starken Monatsbilanz mit einem Septemberplus von etwa sieben Prozent, nach 25 Prozent im August. Ein positiver September nach einem positiven August wäre demnach erstmals seit 2013 gelungen; zugleich wäre es der dritte Monatsgewinn nacheinander.

Der Bitcoin-Kurs liegt allerdings noch rund 4,5 Prozent unter dem Mitte September erreichten Achtmonatshoch von etwa 87.400 US-Dollar. Für den kurzfristigen Trend sind daher die Zonen um 82.500 bis 83.000 US-Dollar auf der Unterseite und 87.000 bis 87.400 US-Dollar auf der Oberseite relevant. Das sind Beobachtungsmarken aus den jüngsten Kursbewegungen, keine Prognose.

Bitcoin-Kurs aktuell: Warten auf den Inflationsimpuls

Der Bitcoin-Kurs startet stabil in den Mittwoch, doch die Qualität der Erholung bleibt gemischt. Positive ETF-Zuflüsse von 66,2 Millionen US-Dollar am Dienstag zeigen fortgesetzte institutionelle Nachfrage, während sinkende Spot- und Futures-Dynamik sowie hohe Buchgewinne das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen erhöhen. Der heutige PCE-Bericht kann über Anleiherenditen und Zinserwartungen den nächsten Impuls liefern. Hält Bitcoin den Bereich um 82.500 bis 83.000 US-Dollar, bleibt die Konsolidierung innerhalb der Septembererholung intakt. Ein Ausbruch über 87.400 US-Dollar würde dagegen neue Stärke anzeigen. Privatanleger sollten besonders Messzeitpunkte, Volatilität und die Reaktion nach 14:30 Uhr MESZ beachten, statt der ersten Kursbewegung ungeprüft zu folgen.