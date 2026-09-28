Finanzen

Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz: Was DAC8 für Bitcoin-Anleger bedeutet

Bisher musste das Finanzamt Kryptogeschäfte oft mühsam nachvollziehen. Mit DAC8 ändert sich das: Seit 2026 sammeln Anbieter neue Steuerdaten, 2027 gehen die ersten Meldungen an den Fiskus. Was Anleger jetzt über Haltefrist, Wallets und Krypto-Tausch wissen müssen.