Finanzen

Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz: Was DAC8 für Bitcoin-Anleger bedeutet

Bisher musste das Finanzamt Kryptogeschäfte oft mühsam nachvollziehen. Mit DAC8 ändert sich das: Seit 2026 sammeln Anbieter neue Steuerdaten, 2027 gehen die ersten Meldungen an den Fiskus. Was Anleger jetzt über Haltefrist, Wallets und Krypto-Tausch wissen müssen.
Autor
avtor
Anika Völger
28.09.2026 12:20
Lesezeit: 3 min
Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz: Was DAC8 für Bitcoin-Anleger bedeutet
Verkauf, Tausch oder Wallet-Transfer: DAC8 erweitert den Datenzugriff der Finanzämter. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Daten Kryptodienstleister künftig an den Fiskus melden.
  • Warum die Ein-Jahres-Frist für Bitcoin und andere Kryptowerte bestehen bleibt.
  • Weshalb Anleger Käufe, Verkäufe und Tauschgeschäfte jetzt sauber dokumentieren sollten.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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