Finanzen

Warren Buffett geht: Auch Unternehmens-Superstars gehen unter

Was passiert mit einem Unternehmen, wenn die Person geht, die über Jahre hinweg sein Gesicht, seine treibende Kraft und sein Symbol für Erfolg war? Das ist das sogenannte Schlüsselpersonen-Risiko, mit dem früher oder später auch sehr große Unternehmen konfrontiert werden können.
Autor
avtor
Jānis Šķupelis
28.09.2026 10:15
Aktualisiert: 28.09.2026 11:00
Lesezeit: 9 min
Warren Buffett geht: Auch Unternehmens-Superstars gehen unter
Warren Buffett (l), Chairman und CEO von Berkshire Hathaway und Vize-Chairman Charles Munger. (Bild: dpa) Foto: Nati Harnik

Im Folgenden:

  • Warum die Aktie von Berkshire Hathaway nach dem Rückzug von Warren Buffett schwächelt.
  • Wie das sogenannte Schlüsselpersonen-Risiko den Wert von Unternehmen und Fonds gefährden kann.
  • Weshalb Berkshire Hathaway trotz des Chefwechsels auf eine Marktkrise hoffen könnte.

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Jānis Šķupelis
Jānis Šķupelis schreibt für Investoru Klubs, das lettische Investmentmedium und Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Seine Beiträge beschäftigen sich vor allem mit Aktienmärkten, Rohstoffen, Zentralbanken, Anlegerpsychologie und langfristigen Investmenttrends.
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