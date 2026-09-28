Finanzen

Warren Buffett geht: Auch Unternehmens-Superstars gehen unter

Was passiert mit einem Unternehmen, wenn die Person geht, die über Jahre hinweg sein Gesicht, seine treibende Kraft und sein Symbol für Erfolg war? Das ist das sogenannte Schlüsselpersonen-Risiko, mit dem früher oder später auch sehr große Unternehmen konfrontiert werden können.