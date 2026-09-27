Finanzen

Wölfe der Wall Street: Europäischer Medtech ist günstig, Goldrückgang ist vorübergehend

Die Wall Street glänzt nahe seinen Rekordhöhen, doch unter der Oberfläche brodelt es. Während Künstliche Intelligenz die Technologieaktien antreibt, steigen die Renditen amerikanischer Staatsanleihen auf Höchststände und erhöhen den Druck auf breitere Marktsegmente. Diese Spannung prägt die aktuellen Strategien der Investoren und sorgt für kontroverse Positionierungen.
Autor
avtor
Investor Michael
27.09.2026 19:00
Lesezeit: 10 min
Wölfe der Wall Street: Europäischer Medtech ist günstig, Goldrückgang ist vorübergehend
Bild: ymgerman/iStock. Bearbeitung: DWN Foto: ymgerman/iStock

Im Folgenden:

  • Warum Jamie Dimon einen massiven Investitionsboom bei KI erwartet.
  • Weshalb Hedgefonds-Manager Michael Burry gegen Halbleiteraktien wettet.
  • Welche Chancen europäische Medtech-Werte trotz zuletzt schwacher Performance bieten.

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