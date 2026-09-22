Finanzen

Bitcoin-Kurs springt über 85.000 Dollar. Was hat die Erholung ausgelöst?

Der Bitcoin-Kurs ist wieder deutlich gestiegen und kletterte über 85.000 Dollar. Bemerkenswert ist der Rebound, da kurz zuvor zwei Belastungsfaktoren auf den Markt trafen: ein Rückschlag bei der US-Kryptoregulierung und eine Zinserhöhung der Fed.
Autor
avtor
Bor Mirtič
22.09.2026 13:46
Aktualisiert: 22.09.2026 14:04
Lesezeit: 7 min
Bitcoin-Kurs springt über 85.000 Dollar. Was hat die Erholung ausgelöst?
Der Bitcoin-Kurs erholt sich trotz Zins- und Regulierungsdruck. (Bild: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Wie das Schließen von Wetten auf fallende Kurse den jüngsten Bitcoin-Anstieg beschleunigte.
  • Warum die jüngste Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed den Bitcoin-Kurs nicht ausbremsen konnte.
  • Welche regulatorischen Signale trotz des im US-Senat gescheiterten Kryptogesetzes für Optimismus sorgen.

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Bor Mirtič

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Bor Mirtič ist Redakteur bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Aktien, Unternehmen und internationale Wirtschaftsentwicklungen. Wir konnten ihn als Gastautor gewinnen.

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