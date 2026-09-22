Unternehmen

Insolvenz: So schützen Unternehmer ihr Privatvermögen

Gerät die Firma ins Wanken, kann es schnell um mehr gehen als das Unternehmen. Plötzlich stehen auch Haus, Depot und Ersparnisse auf dem Spiel. Eine GmbH schützt grundsätzlich – doch Bürgschaften, die falsche Rechtsform oder Fehler in der Krise können dafür sorgen, dass Unternehmer trotzdem persönlich haften.