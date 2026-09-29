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Förderprogramm für Azubi-Vermittlung vor dem Aus – trotz offener Ausbildungsplätze

Viele offene Lehrstellen, viele Jugendliche ohne Perspektive – und trotzdem soll ein bewährtes Förderprogramm für die Azubivermittlung aus Kostengründen auslaufen. Warum der Staat an der falschen Stelle spart und nicht nur das Handwerk Alarm schlägt.