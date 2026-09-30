Wirtschaft

Proteinboom: Warum Lebensmittelkonzerne jetzt Millionen investieren

Protein galt lange als Thema für Fitnessstudios und Spezialregale. Inzwischen verändert der Boom ganze Supermärkte und zwingt Lebensmittelkonzerne zu Millioneninvestitionen. Quark wird knapp, neue Proteinwerke entstehen und selbst der Erfolg von Abnehmmedikamenten treibt die Nachfrage. Für Hersteller beginnt damit ein Wettlauf um einen Markt, der weit schneller wächst als das klassische Lebensmittelgeschäft.