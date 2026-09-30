Wirtschaft

Proteinboom: Warum Lebensmittelkonzerne jetzt Millionen investieren

Protein galt lange als Thema für Fitnessstudios und Spezialregale. Inzwischen verändert der Boom ganze Supermärkte und zwingt Lebensmittelkonzerne zu Millioneninvestitionen. Quark wird knapp, neue Proteinwerke entstehen und selbst der Erfolg von Abnehmmedikamenten treibt die Nachfrage. Für Hersteller beginnt damit ein Wettlauf um einen Markt, der weit schneller wächst als das klassische Lebensmittelgeschäft.
Autor
avtor
Pontus Herin
30.09.2026 06:02
Lesezeit: 7 min
Proteinboom: Warum Lebensmittelkonzerne jetzt Millionen investieren
Der Proteinboom verändert den Lebensmittelmarkt. (Bild: Rolf Vennenbernd/dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Warum der Proteinboom Lebensmittelkonzerne zu Millioneninvestitionen zwingt.
  • Wie stark Abnehmmedikamente die Nachfrage nach proteinreichen Lebensmitteln antreiben.
  • Weshalb Quark in schwedischen Supermärkten immer wieder ausverkauft ist.

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Pontus Herin
Pontus Herin schreibt für Dagens industri, das schwedische Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Gelegentlich bringt er seine Perspektive auch als Gastautor in die DWN ein – etwa zu Konsumtrends, Lebensmittelwirtschaft und Investitionen in neue Wachstumsmärkte.
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