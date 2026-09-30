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Steigende Kerosin-Kosten: Lufthansa-Chef erwartet noch höhere Ticketpreise

Nicht nur den Autofahrern machen die gestiegenen Ölpreise an den Tankstellen zu schaffen. Auch die Lufthansa muss mehr Geld für Kerosin aufwenden. Das spüren die Passagiere.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.09.2026 09:34
Lesezeit: 2 min
Steigende Kerosin-Kosten: Lufthansa-Chef erwartet noch höhere Ticketpreise
Zugleich zeigte sich Lufthansa-Chef Spohr positiv überrascht: Auf der Langstrecke erziele die Lufthansa in den Premiumklassen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum die Lufthansa mit noch höheren Kerosinkosten rechnen muss.
  • Weshalb die Ticketnachfrage in den Premiumklassen erstaunlich robust bleibt.
  • Wie Lieferverzögerungen die Modernisierung der Lufthansa-Flotte behindern.

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