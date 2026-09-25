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DWN-Podcast Folge 44: Die Woche im Rückblick – KW 39

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Nicole Oppelt
25.09.2026 12:41
Lesezeit: 6 min
DWN-Podcast Folge 44: Die Woche im Rückblick – KW 39
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 39 Folge 44 2026. (Bild: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum Angriffe auf saudische Pipelines Europas Energiesicherheit unmittelbar berühren.
  • Wie verwundbar die weltweite Energieversorgung an der Straße von Hormus bleibt.
  • Warum Katar beim LNG-Export weiterhin auf die strategisch wichtige Meerenge angewiesen ist.

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Nicole Oppelt
Nicole Oppelt ist seit dem 1. April 2007 im Unternehmen. Zunächst als Lektorin und Journalistin im Haus tätig, wechselte sie im Frühjahr 2017 auf die Position der Leitung des Leserservices. In dieser Funktion kümmert sie sich seither um alle Belange rund um die DWN – vom Abo-Management bis hin zu inhaltlichen Fragen der Leser. Sie ist außerdem weiterhin als Journalistin tätig. Ihr Fokus liegt seit mehr als 20 Jahren auf dem Resort Kultur. Seit mehr als zehn Jahren widmet sie sich außerdem dem Schwerpunkt Medizinjournalismus. Nicole Oppelt hat Germanistik und BWL studiert und besitzt einen Magisterabschluss.
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