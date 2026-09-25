Politik

Drei Szenarien für den EU-Gasmarkt: Wie teuer wird die amerikanische Gas-Umarmung?

Studie von Wood Mackenzie: Ohne Investitionen in Gasfelder könnte die Gasförderung in der EU bis 2050 nahezu verschwinden, während die Abhängigkeit von amerikanischem Flüssiggas stark zunimmt.
Autor
avtor
Nataša Koražija
25.09.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Drei Szenarien für den EU-Gasmarkt: Wie teuer wird die amerikanische Gas-Umarmung?
US-LNG statt Russland: Europas Gasrechnung könnte steigen. (Bild: dpa) Foto: Stefan Sauer

Im Folgenden:

  • Warum die eigene Gasförderung der EU bis 2050 nahezu vollständig versiegen könnte.
  • Wie stark die europäische Abhängigkeit von amerikanischem Flüssiggas bis 2050 steigen könnte.
  • Weshalb US-Flüssiggas deutlich höhere Preise erfordert als die Gasförderung in Europa.

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Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

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