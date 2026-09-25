Finanzen

Wenn das Sichere nicht mehr sicher wirkt: Investoren suchen Alternativen für Gold und Bitcoin

An der Wall Street lebt derzeit das Interesse an Vermögenswerten wieder auf, deren Angebot nicht einfach durch eine politische Entscheidung erhöht werden kann. Die klarsten Gewinner sind bislang Gold und Bitcoin. Dahinter stecken viel breitere Sorgen über den Wert des Geldes und die Fähigkeit von Regierungen, das heutige Finanzsystem künftig aufrechtzuerhalten.