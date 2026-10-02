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KNDS zwischen Börse und Panzern: Investoren warten, Waffenaufträge wachsen

Der Börsengang ist vorerst verschoben, die Auftragsbücher dagegen füllen sich weiter. Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS will seine Produktion deutlich ausweiten und hält am IPO fest. Konzernchef Jean-Paul Alary erklärt zugleich, warum Drohnen Kampfpanzer nicht ersetzen werden.
Autor
avtor
Gorazd Suhadolnik
02.10.2026 14:41
Lesezeit: 3 min
KNDS zwischen Börse und Panzern: Investoren warten, Waffenaufträge wachsen
Rüstungskonzern KNDS verschiebt IPO und baut Produktion massiv aus. (Bild: KNDS)

Im Folgenden:

  • Warum der Rüstungskonzern KNDS seinen geplanten Börsengang vorerst verschoben hat.
  • Wie KNDS mit Milliardeninvestitionen die Rüstungsproduktion vor allem in Deutschland ausbauen will.
  • Weshalb Drohnen laut KNDS-Chef Jean-Paul Alary den Kampfpanzer nicht ersetzen werden.

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