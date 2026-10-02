Wirtschaft

Chinesische Raffinerien stoppen Exporte: Was passiert mit den Dieselpreisen in Europa?

Der weltweite Dieselmarkt steht bereits massiv unter Druck. Nun drosseln chinesische Raffinerien ihre Exporte und konzentrieren sich auf die heimische Versorgung. Für Europa kommt das zur Unzeit: Russland und der Persische Golf fallen als Lieferanten teilweise aus, und auch die USA könnten ihre Exporte beschränken. Die entscheidende Frage lautet nun, wie stark die Dieselpreise noch steigen.