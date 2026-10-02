Finanzen

US-Marktbericht: Anleiherenditen setzen Aktien weiterhin unter Druck

Zinsängste und Arbeitsmarktdaten bewegen die Börsen – was Anleger jetzt wissen müssen.
Autor
Bonnier Investor
02.10.2026 22:07
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Anleiherenditen setzen Aktien weiterhin unter Druck
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Anleihemärkte bleiben im Fokus der Anleger

Es war eine weitere Woche, in der das Augenmerk der Marktbeobachter auf den Anleihemärkten lag.

Der Freitag bildete da keine Ausnahme, da die Renditen erneut stiegen und die Aktienmärkte an Schwung verloren.

Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen kletterten wieder auf 4,85 Prozent, während die Rendite der zehnjährigen Anleihen auf 5,3 Prozent stieg.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihen lag wieder nahe der Marke von 5,65 Prozent.

Hoffnung auf Fed-Zinspause stützt Wall Street

Obwohl die Aktien von ihren Höchstständen zurückfielen, wurde die Marktrallye nicht gänzlich im Keim erstickt, da schwache US-Arbeitsmarktdaten die Hoffnung auf eine Zinspause der Federal Reserve nährten und die wichtigsten Indizes an der Wall Street im Plus schlossen.

Als zum Wochenschluss die Schlussglocke ertönte, lag der S&P 500 mit 0,73 Prozent im Plus bei 7.722,72 Punkten, der Dow Jones verzeichnete einen Zuwachs von 0,49 Prozent auf 51.176,96 Punkte und der Nasdaq stieg um 1,19 Prozent auf 27.190,86 Punkte.

Einzelwerte im Rampenlicht

Die größten Gewinner im S&P 500 waren im Tagesverlauf Teradyne mit einem Plus von 8 Prozent auf 449,04 US-Dollar, Hewlett Packard mit einem Zuwachs von 7,38 Prozent auf 69,35 US-Dollar und EchoStar mit einem Plus von 6,8 Prozent auf 94,25 US-Dollar.

Am anderen Ende der Tabelle standen Seagate Technology mit einem Minus von 10,21 Prozent auf 848,99 US-Dollar, Western Digital mit einem Abschlag von 10,22 Prozent auf 415,29 US-Dollar und Accenture PLC mit einem Verlust von 6,27 Prozent auf 198,99 US-Dollar.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können
Finanzen Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können

Ein Unternehmen zu führen, bedeutet, täglich Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig soll möglichst...

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Italien: Meloni erlässt Burkaverbot sowie Sprachquote und treibt neues Wahlrecht voran
DWN
Politik
Politik Italien: Meloni erlässt Burkaverbot sowie Sprachquote und treibt neues Wahlrecht voran
02.10.2026

Ein Vorbild für Deutschland? Bisher gibt es hierzulande kein bundesweites oder einheitliches Verbot der Vollverschleierung für...

Frankreichs Jugend im Ausnahmezustand: Mehr als 5.000 Festnahmen
DWN
Politik
Politik Frankreichs Jugend im Ausnahmezustand: Mehr als 5.000 Festnahmen
02.10.2026

Bildungspolitik gegen die eigenen Jugend? Mehr als 5.000 Festnahmen und zunehmende Gewalt: Frankreichs Schülerproteste haben laut...

US-Marktbericht: Anleiherenditen setzen Aktien weiterhin unter Druck
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: Anleiherenditen setzen Aktien weiterhin unter Druck
02.10.2026

Zinsängste und Arbeitsmarktdaten bewegen die Börsen – was Anleger jetzt wissen müssen.

Chinesische Raffinerien stoppen Exporte: Was passiert mit den Dieselpreisen in Europa?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Chinesische Raffinerien stoppen Exporte: Was passiert mit den Dieselpreisen in Europa?
02.10.2026

Der weltweite Dieselmarkt steht bereits massiv unter Druck. Nun drosseln chinesische Raffinerien ihre Exporte und konzentrieren sich auf...

Investor Felix: Der neue Anleger der DWN stellt sich vor
DWN
Finanzen
Finanzen Investor Felix: Der neue Anleger der DWN stellt sich vor
02.10.2026

Wie können Sie ein Vermögen an der Börse aufbauen, wenn Sie weder Erfahrung bei der Aktienanalyse haben noch die Zeit für den...

Scandit stoppt Diebstahl an der Selbstbedienungskasse
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Scandit stoppt Diebstahl an der Selbstbedienungskasse
02.10.2026

Selbstbedienungskassen sparen Personal, öffnen Händlern aber eine teure Schwachstelle: Kunden scannen Waren falsch oder gar nicht. Der...

Maschinenbau: VDMA verlangt Importverbote für Risikoprodukte aus China
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Maschinenbau: VDMA verlangt Importverbote für Risikoprodukte aus China
02.10.2026

Deutschlands Maschinenbauer warnen vor Wettbewerbsnachteilen durch Produkte, die europäische Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen....

„Völliger Mist“: So fällt die Kritik an Europas Microsoft-Teams-Alternative aus
DWN
Technologie
Technologie „Völliger Mist“: So fällt die Kritik an Europas Microsoft-Teams-Alternative aus
02.10.2026

Element Pro soll die Kommunikation sicherstellen, falls Microsoft Teams ausfällt. Die Europäische Kommission betreibt die Lösung auf...