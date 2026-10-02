US-Marktbericht: Anleiherenditen setzen Aktien weiterhin unter Druck

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock)

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Anleihemärkte bleiben im Fokus der Anleger

Es war eine weitere Woche, in der das Augenmerk der Marktbeobachter auf den Anleihemärkten lag.

Der Freitag bildete da keine Ausnahme, da die Renditen erneut stiegen und die Aktienmärkte an Schwung verloren.

Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen kletterten wieder auf 4,85 Prozent, während die Rendite der zehnjährigen Anleihen auf 5,3 Prozent stieg.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihen lag wieder nahe der Marke von 5,65 Prozent.

Hoffnung auf Fed-Zinspause stützt Wall Street

Obwohl die Aktien von ihren Höchstständen zurückfielen, wurde die Marktrallye nicht gänzlich im Keim erstickt, da schwache US-Arbeitsmarktdaten die Hoffnung auf eine Zinspause der Federal Reserve nährten und die wichtigsten Indizes an der Wall Street im Plus schlossen.

Als zum Wochenschluss die Schlussglocke ertönte, lag der S&P 500 mit 0,73 Prozent im Plus bei 7.722,72 Punkten, der Dow Jones verzeichnete einen Zuwachs von 0,49 Prozent auf 51.176,96 Punkte und der Nasdaq stieg um 1,19 Prozent auf 27.190,86 Punkte.

Einzelwerte im Rampenlicht

Die größten Gewinner im S&P 500 waren im Tagesverlauf Teradyne mit einem Plus von 8 Prozent auf 449,04 US-Dollar, Hewlett Packard mit einem Zuwachs von 7,38 Prozent auf 69,35 US-Dollar und EchoStar mit einem Plus von 6,8 Prozent auf 94,25 US-Dollar.

Am anderen Ende der Tabelle standen Seagate Technology mit einem Minus von 10,21 Prozent auf 848,99 US-Dollar, Western Digital mit einem Abschlag von 10,22 Prozent auf 415,29 US-Dollar und Accenture PLC mit einem Verlust von 6,27 Prozent auf 198,99 US-Dollar.