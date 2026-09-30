Politik

Vestager und Nobelpreisträger schlagen KI-Alarm: Kritisches Zeitfenster schließt sich Monat für Monat

Europa läuft Gefahr, bei künstlicher Intelligenz dauerhaft von den USA und China abhängig zu werden. Margrethe Vestager, zwei Wirtschaftsnobelpreisträger und führende KI-Forscher warnen nun: Das Zeitfenster zum Gegensteuern beträgt nur noch drei bis fünf Jahre. Ihr Plan verlangt riesige Investitionen in Rechenzentren, neue Allianzen und Entscheidungen, die teilweise sofort fallen sollen.
Autor
avtor
Kasper Saugmann
30.09.2026 15:17
Lesezeit: 13 min
Vestager und Nobelpreisträger schlagen KI-Alarm: Kritisches Zeitfenster schließt sich Monat für Monat
Vestager und Nobelpreisträger warnen: Europa droht den KI-Anschluss zu verlieren. (Bild: EU-Kommission) Foto: Olivier Hoslet

Im Folgenden:

  • Warum Europa im globalen KI-Wettlauf nur noch ein kritisches Zeitfenster von wenigen Jahren bleibt.
  • Wie eine neue europäische Allianz den Zugang zu führenden US-Modellen sichern soll.
  • Weshalb der geforderte Ausbau der europäischen Rechenzentren über 1,5 Billionen Euro kosten wird.

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