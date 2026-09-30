Politik

Vestager und Nobelpreisträger schlagen KI-Alarm: Kritisches Zeitfenster schließt sich Monat für Monat

Europa läuft Gefahr, bei künstlicher Intelligenz dauerhaft von den USA und China abhängig zu werden. Margrethe Vestager, zwei Wirtschaftsnobelpreisträger und führende KI-Forscher warnen nun: Das Zeitfenster zum Gegensteuern beträgt nur noch drei bis fünf Jahre. Ihr Plan verlangt riesige Investitionen in Rechenzentren, neue Allianzen und Entscheidungen, die teilweise sofort fallen sollen.