Politik

Erster AfD-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt? Siegmund stellt sich zur Wahl

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will sich nach seinem Sieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Dezember als Ministerpräsident zur Wahl stellen. Das kündigte er in Magdeburg nach einer Fraktionssitzung an.