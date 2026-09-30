Politik

Neuordnung Pflegeversicherung beschlossen: Regierung bringt Pflegereform auf den Weg

Die Bundesregierung gibt nach langem Ringen von Union und SPD grünes Licht für die geplante Pflegereform. Das Kabinett beschließt den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Linnemann zur Neuordnung der Pflegeversicherung. Welche konkreten Sparmaßnahmen bei der gesetzlichen Pflegeversicherung plant sind.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.09.2026 13:06
Lesezeit: 2 min
Neuordnung Pflegeversicherung beschlossen: Regierung bringt Pflegereform auf den Weg
Bis kurz vor dem geplanten Kabinettstermin ringen Union und SPD um einen Kompromiss in ihrem Streit um die Pflege. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum die Pflegereform nun doch das Kabinett passiert.
  • Was Linnemann bei der gesetzlichen Pflegeversicherung plant.
  • Wie die Koalition das drohende Milliardendefizit abwenden will.

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