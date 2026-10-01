Finanzen

US-Marktbericht: Micron führt Chip-Rallye an, während Wall Street leicht zulegt

Überraschende Impulse an der Wall Street – Erfahren Sie, welche Kräfte den Markt heute bewegten.
Autor
Bonnier Investor
01.10.2026 22:42
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Micron führt Chip-Rallye an, während Wall Street leicht zulegt
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Moderate Gewinne nach unruhigem Handelsverlauf

Die US-Aktienmärkte schlossen am Donnerstag nach einem unruhigen Handelsverlauf etwas höher, da Gewinne bei Halbleiteraktien dazu beitrugen, die Schwäche einiger Technologiewerte auszugleichen.

Der Dow Jones Industrial Average legte um weniger als 0,1 Prozent auf 50.926,56 Punkte zu, während der S&P 500 um 0,19 Prozent auf 7.666,45 Zähler stieg und der technologielastige Nasdaq bis zum Schlussgong um weniger als 0,1 Prozent auf 26.871,60 Punkte kletterte.

Technologiewerte gehörten zu den stärkeren Marktsegmenten, wobei der Informationstechnologiesektor des S&P 500, gestützt durch eine Rally bei den Halbleiteraktien, um 0,8 Prozent zulegte.

Starke Quartalszahlen beflügeln Chip-Aktien

Die Chip-Aktien kletterten nach oben, nachdem Micron Technology nach dem US-Börsenschluss am Mittwoch über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

Die Aktien von Micron gehörten mit einem Plus von 3,03 Prozent zu den namhaften Gewinnern, ebenso wie Applied Materials mit einem Zuwachs von 3,50 Prozent, Marvell Technology mit plus 1,46 Prozent und Nvidia mit plus 1,09 Prozent.

Der Zuwachs des breiteren Technologiesektors erfolgte trotz eines uneinheitlichen Handelsverlaufs bei den größten US-Technologiekonzernen.

Mischsignale bei Schwergewichten und Staatsanleihen

Deutliche Verluste bei mehreren Vertretern der sogenannten „Magnificent Seven“ belasteten einen börsengehandelten Fonds (ETF), der diese Megacap-Gruppe abbildet.

Die Aktien erhielten zudem etwas Unterstützung, da sich die Renditen von US-Staatsanleihen von ihren jüngsten Höchstständen zurückzogen, was den Druck auf die Aktienbewertungen durch die höheren Kreditkosten etwas abmilderte.

Der Handelstag am Donnerstag verlief jedoch unruhig, wobei die wichtigsten Indizes zwischen Gewinnen und Verlusten schwankten, bevor sie letztendlich geringfügig höher schlossen.

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