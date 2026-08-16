Finanzen

Künstliche Intelligenz greift nach Ihrer Rente - und zwar an zwei Fronten

Erstens geht es um die Exponierung von Pensionsfonds gegenüber KI. Zweitens stellt sich die Frage, welche Kasse die meisten Menschen im Westen zuerst leeren werden, falls sie durch KI ihren Job verlieren: ihre Ersparnisse fürs Alter. Das ist ein individuelles und systemisches Risiko.
Autor
avtor
Simona Toplak
16.08.2026 11:00
Lesezeit: 13 min
Künstliche Intelligenz greift nach Ihrer Rente - und zwar an zwei Fronten
Die frage ist doch, wer die Fäden in der Hand hält. (Foto: dpa) Foto: Arno Burgi

Im Folgenden:

  • Wie künstliche Intelligenz über zwei Kanäle die private Altersvorsorge gefährdet.
  • Warum die massive Konzentration auf KI-Investitionen ein neues Risiko für Rentenfonds birgt.
  • Welche systemischen Gefahren drohen, wenn Entlassungen durch KI zu vorzeitigen Rentenentnahmen führen.

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avtor1
Simona Toplak

Simona Toplak ist Chefredakteurin der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance.

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