Finanzen

Künstliche Intelligenz greift nach Ihrer Rente - und zwar an zwei Fronten

Erstens geht es um die Exponierung von Pensionsfonds gegenüber KI. Zweitens stellt sich die Frage, welche Kasse die meisten Menschen im Westen zuerst leeren werden, falls sie durch KI ihren Job verlieren: ihre Ersparnisse fürs Alter. Das ist ein individuelles und systemisches Risiko.