Finanzen

Kunstmarkt vor der Erbschaftswelle: Für Milliardenwerte fehlen plötzlich Käufer

Kunst im Wert von rund 860 Milliarden Euro wechselt in den kommenden Jahren die Generation. Doch aus wertvollen Sammlungen können für Erben schnell teure Lasten werden, denn Käufer, Museen und Lagerplätze sind begrenzt. Der Generationenwechsel könnte den Kunstmarkt tiefgreifend verändern und darüber entscheiden, welche Werke ihren Wert behalten.