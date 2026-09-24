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US-Märkte im Überblick: US-Aktien schließen uneinheitlich, während sich die Rendite 10-jähriger Anleihen 5,2 Prozent nähert

Erfahren Sie, welche Kräfte die Wall Street aktuell in Atem halten und was das für Ihre Anlagen bedeutet.
Autor
Bonnier Investor
24.09.2026 22:25
Lesezeit: 2 min
US-Märkte im Überblick: US-Aktien schließen uneinheitlich, während sich die Rendite 10-jähriger Anleihen 5,2 Prozent nähert
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Uneinheitlicher Handelsverlauf an der Wall Street

Die US-Aktienmärkte schlossen uneinheitlich, während der Ölpreis die Marke von 108 US-Dollar überschritt und sich ein globaler Ausverkauf bei Anleihen verschärfte, was die Renditen von US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten trieb.

Der S&P 500 drehte in der letzten Handelsstunde kurzzeitig ins Plus, rutschte dann jedoch wieder in den roten Bereich und schloss mit einem Minus von 0,02 Prozent.

Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,31 Prozent, während der Nasdaq bis zum Handelsschluss mit einem Plus von 0,01 Prozent knapp in die Gewinnzone rückte.

Die Rohölsorte Brent erreichte Höchststände von 108 US-Dollar, da die Hoffnungen auf eine sofortige Deeskalation zwischen den USA und dem Iran während der UN-Generalversammlung schwanden.

Anleihemärkte unter Druck und steigende Renditen

Ein globaler Ausverkauf bei Anleihen verschärfte sich am Donnerstag, wobei die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bis um 21:00 Uhr auf einen Höchststand von 5,198 Prozent stieg.

Die Möglichkeit, dass steigende Energiekosten mit einer starken US-Wirtschaft kollidieren, erhöht den Druck auf den Anleihemarkt, der bereits durch eine schwache Auktionsnachfrage und die Sorge vor dauerhaft hohen Zinsen verunsichert ist.

Während die Renditen von US-Staatsanleihen in die Höhe schnellten und die durchschnittliche Rendite globaler Staatsanleihen bis auf Haaresbreite an die 4-Prozent-Marke herantrieben, verstärkten die Händler ihre Wetten auf eine weitere Straffung durch die US-Notenbank Federal Reserve nach der ersten Zinserhöhung seit 2023 in der vergangenen Woche.

Dies ist das Signal des Marktes, dass wir in einen echten Zyklus der erneuten Straffung eingetreten sind“, sagte Tony Miano vom Wells Fargo Investment Institute. „Die gesamte Zinskurve erfährt gleichzeitig eine Neubewertung, was höhere Abzinsungssätze für Aktien, höhere Kosten für Hypotheken und Unternehmenskredite sowie eine höhere Hürde für Risikoanlagen bedeutet.“

Unternehmensnews: Licht und Schatten bei Einzelwerten

Oracle zog den S&P 500 nach unten und verlor 3,49 Prozent, nachdem das Unternehmen Maßnahmen ergriffen hatte, um sich vor auflaufenden Kosten für ein riesiges, in New Mexico im Bau befindliches Rechenzentrum zu schützen.

Der Tech-Riese übermittelte dem Entwickler des Projekts, einer Sparte von Blue Owl Capital, eine Benachrichtigung unter Berufung auf höhere Gewalt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Unternehmen berufen sich in der Regel auf höhere Gewalt, um sich von vertraglichen Verpflichtungen zu befreien, wenn Probleme außerhalb ihrer Kontrolle auftreten. In diesem Fall versucht Oracle, seine vertragliche Position für den Fall abzusichern, dass sich die Fertigstellung verzögert.

SanDisk und Western Digital gehörten mit Verlusten von 3,47 bzw. 4,94 Prozent ebenfalls zu den Verlierern im S&P 500.

Die Pharmaunternehmen Eli Lilly und Moderna zogen den S&P nach oben und legten um 2,85 bzw. 6,98 Prozent zu.

Am Donnerstag gab Eli Lilly bekannt, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA ihre einmal wöchentlich zu verabreichende Basalinsulin-Injektion Onswik zugelassen hat.

Nvidia und IBM belasteten den Dow Jones und schlossen mit einem Minus von 0,41 bzw. 2,47 Prozent.

Auch Walmart gehört mit einem Minus von 2,42 Prozent zu den Verlierern im Index.

Visa und Walt Disney gehörten mit Gewinnen von 0,89 bzw. 2 Prozent zu den Gewinnern im Dow Jones.

Meta und Google trieben den Nasdaq mit Zuwächsen von 4,54 bzw. 1,34 Prozent nach oben.

AMD and Intel beendeten den Handel ebenfalls im Plus.

Der Chiphersteller Arm Holdings und der Energy-Drink-Hersteller Monster belasteten den Nasdaq und büßten 7,88 bzw. 2,82 Prozent ein.

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