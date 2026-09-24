Wirtschaft

Audi China-Modelle: Diese Elektroautos will Audi in Deutschland stoppen

Audi entwickelt Elektroautos eigens für China, doch plötzlich stehen sie bei Händlern in Deutschland. Was wie ein Erfolg der eigenen Modellstrategie klingt, wird für den Konzern zum Problem: Audi zieht gegen den Import seiner eigenen Fahrzeuge vor Gericht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.09.2026 15:54
Lesezeit: 3 min
Audi China-Modelle: Diese Elektroautos will Audi in Deutschland stoppen
Zwei Audi E5 Sportback in Pastellviolett und Weiß stehen vor moderner Architektur. Das vollelektrische Modell, Gewinner des renommierten Titels „China Car of the Year 2026“, vereint dynamische Proportionen mit bis zu 579 kW Leistung und einer Reichweite von bis zu 770 Kilometern. (Bild: AUDI AG)

Im Folgenden:

  • Warum Audi die Fahrzeuge nicht selbst offiziell in Europa verkauft.
  • Was der Streit über Audis globale Modellstrategie verrät.
  • Welche Folgen Parallelimporte für deutsche Käufer haben können.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.
  • Ein überhitzter Ventilator vor einem DWN-Tablet.

    Wie streamen, nur günstiger.

    ab 1,66 € / für die ersten 3 Monate
    September-Aktion statt 21,99 €
    20 € sparen im ersten Monat
     
    • Tägliche Marktanalysen der DWN-Chefredaktion
    • Endlich keine Werbung mehr
    • Exklusive Interviews mit Top-Ökonomen und Investoren
    • Voller Archiv-Zugriff auf alle Premium-Inhalte
     
    Angebot endet am 29. September, 23:55 Uhr in --:--:--:--
X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Tiefe Gräben beim Staatsvertrauen: Wie die Bürger das politische System bewerten
DWN
Politik
Politik Tiefe Gräben beim Staatsvertrauen: Wie die Bürger das politische System bewerten
24.09.2026

Während eine breite Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor auf die Qualität der Demokratie vertraut, offenbart eine neue...

Audi China-Modelle: Diese Elektroautos will Audi in Deutschland stoppen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Audi China-Modelle: Diese Elektroautos will Audi in Deutschland stoppen
24.09.2026

Audi entwickelt Elektroautos eigens für China, doch plötzlich stehen sie bei Händlern in Deutschland. Was wie ein Erfolg der eigenen...

EuGH-Urteil zu Energiepreisen: Grundsatzentscheidung stärkt Rechte der Verbraucher und widerspricht dem BGH
DWN
Politik
Politik EuGH-Urteil zu Energiepreisen: Grundsatzentscheidung stärkt Rechte der Verbraucher und widerspricht dem BGH
24.09.2026

Jahrelang zu hohe Beträge für Wärme gezahlt? Nach einer Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs verjähren...

Rückgang bei Industrierobotern: Deutschland droht im weltweiten Wettlauf den Anschluss zu verlieren
DWN
Technologie
Technologie Rückgang bei Industrierobotern: Deutschland droht im weltweiten Wettlauf den Anschluss zu verlieren
24.09.2026

Trotz seiner führenden Rolle bei der industriellen Automatisierung in Europa gerät der Standort Deutschland im globalen Vergleich ins...

Atempause beim Tanken vorbei? Spritpreise steigen wieder an
DWN
Politik
Politik Atempause beim Tanken vorbei? Spritpreise steigen wieder an
24.09.2026

Autofahrer müssen nach einer kurzen Verschnaufpause an den Zapfsäulen wieder mit höheren Ausgaben rechnen. Obwohl Benzin und Diesel im...

Experten schlagen Alarm: Forderungen nach grundlegendem Umdenken bei KI-Konzernen
DWN
Technologie
Technologie Experten schlagen Alarm: Forderungen nach grundlegendem Umdenken bei KI-Konzernen
24.09.2026

Angesichts potenziell unkontrollierbarer Gefahren durch Künstliche Intelligenz dringen Fachleute auf neue Regeln für die führenden...

Subventionen für Europas Industrie: Deutschland und Frankreich uneins bei EU-Förderregeln
DWN
Politik
Politik Subventionen für Europas Industrie: Deutschland und Frankreich uneins bei EU-Förderregeln
24.09.2026

Um der teuren Energie sowie dem Druck aus China und den USA zu trotzen, fordert die europäische Industrie staatliche Hilfen. Während...

Gute Noten mit Schwachstellen: Deutsche Banken bestehen Krisencheck
DWN
Finanzen
Finanzen Gute Noten mit Schwachstellen: Deutsche Banken bestehen Krisencheck
24.09.2026

Ein umfassender Belastungstest der Aufsichtsbehörden bescheinigt den kleineren und mittleren Finanzinstituten in Deutschland eine...