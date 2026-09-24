Audi China-Modelle: Diese Elektroautos will Audi in Deutschland stoppen

Zwei Audi E5 Sportback in Pastellviolett und Weiß stehen vor moderner Architektur. Das vollelektrische Modell, Gewinner des renommierten Titels „China Car of the Year 2026“, vereint dynamische Proportionen mit bis zu 579 kW Leistung und einer Reichweite von bis zu 770 Kilometern. (Bild: AUDI AG)