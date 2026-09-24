Audi China-Modelle: Diese Elektroautos will Audi in Deutschland stoppen
Audi entwickelt Elektroautos eigens für China, doch plötzlich stehen sie bei Händlern in Deutschland. Was wie ein Erfolg der eigenen Modellstrategie klingt, wird für den Konzern zum Problem: Audi zieht gegen den Import seiner eigenen Fahrzeuge vor Gericht.
Zwei Audi E5 Sportback in Pastellviolett und Weiß stehen vor moderner Architektur. Das vollelektrische Modell, Gewinner des renommierten Titels „China Car of the Year 2026“, vereint dynamische Proportionen mit bis zu 579 kW Leistung und einer Reichweite von bis zu 770 Kilometern. (Bild: AUDI AG)
Im Folgenden:
Warum Audi die Fahrzeuge nicht selbst offiziell in Europa verkauft.
Was der Streit über Audis globale Modellstrategie verrät.
Welche Folgen Parallelimporte für deutsche Käufer haben können.
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