Panorama

Trumps Luxusjet: FBI, Sicherheitslücken und Millionen-Kosten

Donald Trump feierte den Luxusjet aus Katar als kostenloses Geschenk und neue Air Force One. Doch fehlende Schutzsysteme, Kosten in dreistelliger Millionenhöhe und Ermittlungen gegen Journalisten machen das Flugzeug zum politischen Risiko. Nun muss Trumps Prestigeprojekt schon wieder in die Werkstatt.