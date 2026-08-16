Politik

Rentensplitting statt Witwenrente: Steht die Hinterbliebenenrente vor dem Aus?

Im Rahmen der Rentenreform steht plötzlich auch die Witwenrente zur Diskussion. Ein Rentenexperte argumentiert, "Frauen könnten sich heute selbst versorgen". Sein Vorschlag: Ein verpflichtendes Rentensplitting soll die Witwenrente ersetzen. Warum die Witwenrente für nicht mehr "zeitgemäß" gehalten wird - und welche Auswirkungen eine Abschaffung für Betroffene hätte.