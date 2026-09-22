Finanzen

US-Börsenbericht: US-Indizes schließen uneinheitlich, da Trump ein Iran-Abkommen nach den Zwischenwahlen für möglich hält

Politische Signale und starke Einzelwerte bewegen die Märkte im späten Handel.
Autor
Bonnier Investor
22.09.2026 22:18
Lesezeit: 2 min
US-Börsenbericht: US-Indizes schließen uneinheitlich, da Trump ein Iran-Abkommen nach den Zwischenwahlen für möglich hält
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Gemischte Kursentwicklung bei den US-Leitindizes

Die US-Indizes schlossen am Dienstag uneinheitlich, während die Anleger die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Generalversammlung über die Möglichkeit von Friedensgesprächen mit dem Iran verarbeiteten.

Der S&P 500 tendierte nahezu unverändert und schloss bei 7.764,76 Punkten.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis zum Handelsschluss 0,36 Prozent auf 51.863,69 Punkte.

Der technologielastige Nasdaq schloss im Plus auf einem Fast-Zweimonatshoch und legte um 0,45 Prozent auf 27.244,28 Punkte zu.

Ölpreis reagiert auf geopolitische Äußerungen

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel am Dienstag unter die Marke von 100 US-Dollar auf Tiefststände von 97,43 US-Dollar, nachdem Präsident Trump vor der UN-Generalversammlung erklärt hatte, dass ein Friedensabkommen mit dem Iran erst nach den US-Zwischenwahlen im November zustande kommen könnte.

Bis 21:00 Uhr stieg Brent-Rohöl wieder auf 98,33 US-Dollar.

Er sagte: „Ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wird ein Abkommen mit dem Iran geschlossen, das es dem Land ermöglicht, sich wieder aufzubauen und ein weitaus größeres Land zu werden, als es je zuvor war?“

„Oder vernichte ich die Islamische Republik und mache das schnell, damit sie nie wieder die Chance bekommt, Menschen und Länder zu töten und zu zerstören?“, fügte er hinzu.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ging auf 4,92 Prozent zurück, stieg jedoch bis 21:00 Uhr wieder auf 4,953 Prozent.

Einzelwerte im Fokus von Technologie bis Pharma

Das Halbleiter- und Speicherunternehmen SanDisk zog den S&P 500 nach oben und verzeichnete bis zum Börsenschluss ein Plus von 6,82 Prozent.

Die Pharmakonzerne Amgen und Moderna gehörten mit Zuwächsen von 4,34 bzw. 5,56 Prozent zu den Gewinnern im S&P 500.

Am Dienstag teilte Amgen mit, dass sein experimentelles Medikament zur Behandlung einer Autoimmunerkrankung das Hauptziel einer Reduzierung der Krankheitsaktivität in einer Spätphasenstudie erreicht habe.

Das Softwareunternehmen Adobe verlor 4,52 Prozent, während die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean 6,17 Prozent einbüßte.

Die Einzelhändler Home Depot und Walmart gehörten zu den Gewinnern im Dow Jones und legten um 2,77 bzw. 2,49 Prozent zu.

Apple und Nvidia lagen bei Handelsschluss with einem Plus von 0,23 bzw. 0,66 Prozent im grünen Bereich.

Der Dow Jones wurde von den Zahlungsdienstleistern American Express und Visa nach unten gezogen.

Die Banken JP Morgan und Goldman Sachs gehörten mit Verlusten von 3,4 bzw. 0,98 Prozent zu den Verlierern im Dow Jones.

Chip-Aktien trieben den Nasdaq nach oben; Nvidia und Micron Technology gehörten zu den Gewinnern, wobei letztere ein glattes Plus von 5 Prozent verzeichneten.

Google und Netflix gehörten zu den Verlierern im Nasdaq und gaben bis zum Handelsschluss 1,02 bzw. 1,66 Prozent nach.

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