Wirtschaft

Spritpreise sinken leicht – ADAC sieht Hoffnung

Autofahrer können kurz aufatmen: Die Kraftstoffpreise geben leicht nach, nachdem der Ölpreis deutlich gefallen ist. Doch die Entlastung fällt bislang überraschend gering aus. Warum kommt der Preisrutsch am Weltmarkt nur so langsam an den Zapfsäulen an?