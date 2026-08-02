Finanzen

Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen

Politische Unsicherheit, hohe Steuern: Das sind die wichtigsten Gründe, warum Reiche die zwei stärksten Länder Europas verlassen. Wohin gehen sie?
Autor
avtor
Tanja Smrekar
02.08.2026 05:47
Lesezeit: 10 min
Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen
Die hohen Steuern in Frankreich und Deutschland jagen Vermögende und Spitzenverdiener regelrecht davon. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr vermögende Menschen und Spitzenverdiener Deutschland und Frankreich verlassen.
  • Welche Länder mit attraktiven Steuerkonditionen gezielt wohlhabende Auswanderer anlocken.
  • Wie die hohe Abgabenlast qualifizierte Fachkräfte aus der Bundesrepublik vertreibt.

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Tanja Smrekar

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Tanja Smrekar ist Autorin bei Finance.si und schreibt über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmen, Konjunktur, Steuerfragen und internationale Politik. Ihre Beiträge behandeln unter anderem Industrie, Inflation, Handelskonflikte, öffentliche Finanzen und aktuelle Unternehmensnachrichten.

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