Finanzen

KI-Aktien: China löst nächste Panikwelle aus – was Anleger jetzt beachten müssen

Chipaktien brechen ein, China holt technologisch auf und Anleger fürchten die nächste große Blase. Doch hinter der neuen Börsenpanik steckt womöglich kein Zusammenbruch, sondern ein tiefgreifender Umbau des KI-Booms. Entscheidend ist nun, welche Unternehmen echte Umsätze erzielen und welche nur von überzogenen Erwartungen leben.
Autor
avtor
Vish Gain
01.08.2026 07:30
Lesezeit: 6 min
KI-Aktien: China löst nächste Panikwelle aus – was Anleger jetzt beachten müssen
Nvidia-Chef Jensen Huang steht wie kaum ein anderer CEO für den KI-Boom. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum der jüngste Ausverkauf bei KI-Aktien nicht zwingend einen Crash ankündigt.
  • Wie Chinas Chip- und KI-Konzerne westliche Marktführer zunehmend unter Druck setzen.
  • Welche Unterschiede den heutigen KI-Boom von der Dotcom-Blase trennen.

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Vish Gain
Vish Gain ist Journalist beim Business Post, dem irischen Schwesterunternehmen der DWN im Bonnier-Konzern. Für die DWN schreibt er einen Gastbeitrag mit irischer Perspektive auf Technologie, Innovation und die digitale Wirtschaft; Business Post und DWN arbeiten redaktionell eng zusammen.
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